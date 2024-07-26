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01:28, 26 июля 2024Бывший СССР

На Украине высказались о контактах с Китаем

Глава МИД Кулеба: контакты между Украиной и Китаем продолжатся
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Alina Smutko / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контакты между Киевом и Пекином продолжатся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ТСН.

«Контакты точно будут В каком формате и на каком уровне — это уже вопрос, который мы будем обсуждать детальнее», — сказал глава ведомства.

Кулеба также назвал разговор с министром иностранных дел Китая Ван И «самым долгим и самым содержательным» из всех, которые стороны до этого вели.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, Что Китай обязан сделать все возможное, чтобы удалось достичь мирного решения конфликта на Украине. Также политик подчеркнула, что Пекин не должен поддерживать Москву, и поприветствовала визит главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китай.

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      Марина Совина
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