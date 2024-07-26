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18:23, 26 июля 2024Мир

На Западе заявили о скором начале переговоров по Украине

Меркурис: переговоры о мире на Украине ожидаются в течение нескольких месяцев

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Мирные переговоры по Украине могут начаться в течение нескольких месяцев. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Учитывая положение на фронте и новые внутриполитические реалии США, есть шанс, что в какой-то момент в течение следующих нескольких месяцев Европа окажется в безвыходном положении. Поэтому либо американцы и русские, либо русские и украинцы начнут мирные переговоры по урегулированию конфликта», — отметил эксперт.

Меркурис добавил, что «Киев уже понял свое проигрышное положение», поэтому отчаянно ищет выход из ситуации. Однако эксперт подчеркнул, что для решения кризиса Украине «рано или поздно придется пойти на уступки».

Ранее глава фракции «Левые» в бундестаге Зерен Пельман заявил, что поставки оружия странами Запада Украине не помогают решить конфликт, а только лишь усугубляют его. Он добавил, что Москве и Киеву нужно собраться за столом переговоров, так как «сигналы о готовности сделать это есть с обеих сторон».

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      Дарья Устьянцева
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