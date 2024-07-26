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15:49, 26 июля 2024Экономика

Набиуллина назвала альтернативные варианты повышения ключевой ставки в России

Набиуллина: совет директоров ЦБ РФ предлагал повысить ставку до 19 или 20 %

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Некоторые члены Совета директоров Центрального Банка России предлагали повысить ключевую ставку до 19 и даже 20 процентов. Альтернативные варианты ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) назвала председатель регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.

Представитель Центробанка также заявила, что для возвращения инфляции к целевым показателям ставку будут держать высокой «столько, сколько потребуется». В 2024 году снижения показателя ждать не стоит, более того, не исключено его дальнейшего повышения. По словам Набиуллиной, к этому решению подталкивают рост инфляции, перегретая потребительская активность, растущая жесткость труда и проинфляционные риски, связанные с санкциями.

По итогам заседания совета директоров 26 июля Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 18 процентов годовых. Прогноз по росту цен к концу 2024 года ухудшился с 4,3-4,8 процента до 6,5-7 процентов. Ужесточение ДКП ожидали большинство аналитиков, а банки заранее подготовились к нему через подъем ставок по депозитам.

Следующее заседание совета директоров Банка России, где рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 сентября 2024 года.

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