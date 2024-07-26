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15:49, 26 июля 2024Экономика

Набиуллина рассказала о жизни россиян после отмены льготной ипотеки

Глава ЦБ Набиуллина: россияне продолжат покупать жилье

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

После отмены действия программы льготной ипотеки россияне продолжат покупать жилье, однако будут делать это более умеренными темпами. Об этом сообщила глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставки, трансляция которой велась на YouTube.

Согласно прогнозу регулятора, ипотечный рынок будет расти темпами 7,12 процента. «Речь идет о том, что ипотечный портфель будет расти более умеренными, сбалансированными темпами, не вызывая перегрева на рынке», — сказала Набиуллина.

Она также спрогнозировала спрос на товары для ремонта. Они пригодятся в том числе россиянам, которые взяли льготную ипотеку в строящемся жилье и пока не получили квартиры.

По словам главы регулятора, основной эффект от завершения программы будет дезинфляционным.

По прогнозам экспертов, при ключевой ставке в 18 процентов рыночные ипотечные ставки вырастут до 22-23 процентов, а количество сделок по ипотеке сократится на 30-50 процентов.

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      Мария Черкасова
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