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13:37, 26 июля 2024Силовые структуры

Нанявшая киллеров для предпринимателя россиянка предстанет перед судом

Жительницу Челябинской области будут судить за организацию убийства по найму

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Челябинской области перед судом предстанет 22-летняя жительница, обвиненная в организации расправы над предпринимателем и приготовлении к ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, с января по февраль девушка нашла киллеров, пообещала им заплатить шесть миллионов рублей и создала условия для исполнения заказа. Однако о готовящемся преступлении узнали сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

По данным URA.RU, киллеров задержали при попытке выполнить заказ. После этого была инсценирована расправа над предпринимателем и пущен слух о ее исполнении. Заказчицу задержали 11 февраля, когда она приехала для оплаты выполненной работы.

Девушка признала вину.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье неизвестные избили гендиректора компании World Class.

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      Илона Палей
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