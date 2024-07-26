Назван сценарий Харрис в дебатах с Трампом

Американист Дробницкий: Харрис будет разыгрывать образ «прокурора» на дебатах

Вице-президент США Камала Харрис будет разыгрывать образ «прокурора» на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил американист Дмитрий Дробницкий, пишет «Взгляд».

«Ей уже создают образ "прокурора Трампа". На дебатах она может выступить с критикой в адрес экс-президента. Тот станет оппонировать: Харрис поддерживала дефинансирование полиции, а теперь метит на роль главного копа», — рассказал эксперт.

Дробницкий также предположил, что в случае своей победы Харрис будет преследовать Трампа и может посадить его. Он подчеркнул, что в таком случае в США может начаться полноценный внутренний конфликт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступая за поддержание диалога с Москвой и двусторонних каналов отношений, Трамп проявляет больше мудрости, чем остальные американские политики. При этом он добавил, что у российской стороны нет «розовых очков» в отношении кандидата от Республиканской партии.