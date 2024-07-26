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13:59, 26 июля 2024Мир

В Кремле раскрыли мудрость Трампа в отношении России

Песков: Трамп проявляет больше мудрости в диалоге с Россией

Фото: Marco Bello / Reuters

Выступая за поддержание диалога с Россией и двусторонних каналов отношений, экс-президент США Дональд Трамп проявляет больше мудрости, чем остальные американские политики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Он [Трамп] проявляет чуть больше мудрости в плане поддержания каналов диалога, но де-факто это особого влияния ни на что не оказывает, здесь надо отдавать себе в этом отчет», — рассказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Трамп мало отличается от других кандидатов, так как при нем началась санкционная гонка Вашингтона против Москвы. Он также добавил, что в Кремле «никогда не смотрели на Трампа сквозь розовые очки».

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      Максим Габриелян
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