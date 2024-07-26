В Кремле оценили удобство кандидатуры Трампа для России

Песков: для России Трамп не отличается от других кандидатов

Для России экс-президент США Дональд Трамп мало отличается от других кандидатов, так как при нем началась санкционная гонка Вашингтона против Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«При Трампе Вашингтон начал вот эту санкционную гонку. Во время его президентства было введено огромное количество ограничений против России. В этом плане он мало чем отличается для нас от всех остальных кандидатов», — отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что в Кремле «никогда не смотрели на Трампа сквозь розовые очки». Однако он допустил, что кандидат от Республиканской партии в случае победы на выборах может проявить «чуть больше политической мудрости».

17 июля Песков заявил, что во время президентства Дональда Трампа вводилось много ограничений в отношении России, при этом диалог между Москвой и Вашингтоном сохранялся. Он также сообщил, что «Кремль не изучал предложения экс-президента США» о смягчении санкций в отношении Москвы.