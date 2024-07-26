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19:48, 26 июля 2024Интернет и СМИ

Названо условие нанесения ударов Украиной вглубь России

Advance: США могут снять запрет на удары по России для Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Соединенные Штаты могут пойти на снятие запрета для Украины на нанесение ударов вглубь территории России. Об этом пишет хорватское издание Advance, журналисты которого назвали условием для подобного шага Вашингтона критическую для Киева ситуацию на фронте.

«Остается всего одна генеральная попытка, после которой Вашингтону пришлось бы признать, что идеи иссякли. О чем речь? О плане, который Киев уже давно озвучивает: Украина получает максимальную западную военную поддержку, которая устранит все запреты на нанесение украинских ударов по территории Российской Федерации», — сказано в материале.

В публикации отмечается, что при таком развитии событий Украина смогла бы атаковать территорию России с помощью всех имеющихся у нее видов вооружений — самолетов, артиллерии, ракет разной дальности. Правда, журналисты сомневаются, что это будет продиктовано какими-то стратегическими замыслами Киева.

«Есть ли в этом какая-то военная логика или Киев просто хочет попробовать все, что еще не пробовал? Скорее, второе. План — дать Украине еще один последний шанс», — констатирует издание.

Тем временем Италия выступила против отправки западных военных инструкторов на Украину и поддержала вовлечение России в переговорный процесс. Об этом заявил глава МИД страны Антонио Таяни.

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      Олег Давыдов
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