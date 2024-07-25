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16:07, 25 июля 2024Мир

В ЕС выступили против отправки западных военных инструкторов на Украину

Глава МИД Таяни: Италия выступает против отправки инструкторов на Украину
Антонио Таяни

Антонио Таяни. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Италия выступает против отправки западных военных инструкторов на Украину и поддерживает вовлечение России в переговорный процесс. Об этом заявил глава МИД страны Антонио Таяни, передает агентство Reuters.

«Италия продолжает выступать против любой идеи по направлению инструкторов на Украину. Поддержка Киева и его обороны — это тот инструмент, который есть у нас в распоряжении для того, чтобы привести Москву к столу переговоров», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Таяни заявил, что конституция Италии препятствует ударам Вооруженных сил Украины по России с помощью итальянского дальнобойного оружия. Он также несколько раз отмечал, что Рим не пошлет ни одного солдата на Украину. По его словам, так как Италия не находится в состоянии войны с Россией, то он также выступает за использование Киевом итальянского оружия только на украинской территории.

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      Максим Габриелян
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