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23:30, 26 июля 2024Экономика

Немецких бизнесменов начали пугать угрозой «диверсии» от России

DPA: спецслужбы в ФРГ пугают бизнесменов диверсией со стороны России

Фото: Unsplash

Федеральное ведомство по охране конституции Германии начало пугать немецкие компании «повышенной угрозой диверсий со стороны России». Об этом написало информационное агентство DPA, не приведя доказательств.

В статье отмечается, что об угрозе свидетельствуют случаи, зафиксированные в Европе в 2023 году, а также« возросшие признаки возможной деятельности в Германии». По данным спецслужбы, «российские агенты» якобы изучают профили сотрудников немецких компаний в социальных сетях, которых возможно завербовать. В эту группу входят русскоязычные жители, стремящиеся быстро заработать и обладающие симпатией к России.

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      Марина Совина
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