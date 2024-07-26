Немецких бизнесменов начали пугать угрозой «диверсии» от России

DPA: спецслужбы в ФРГ пугают бизнесменов диверсией со стороны России

Федеральное ведомство по охране конституции Германии начало пугать немецкие компании «повышенной угрозой диверсий со стороны России». Об этом написало информационное агентство DPA, не приведя доказательств.

В статье отмечается, что об угрозе свидетельствуют случаи, зафиксированные в Европе в 2023 году, а также« возросшие признаки возможной деятельности в Германии». По данным спецслужбы, «российские агенты» якобы изучают профили сотрудников немецких компаний в социальных сетях, которых возможно завербовать. В эту группу входят русскоязычные жители, стремящиеся быстро заработать и обладающие симпатией к России.