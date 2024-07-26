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22:13, 26 июля 2024Силовые структуры

Объяснен арест бывшего заместителя Шойгу

ТАСС: Булгаков арестован из-за опасений, что он скроется от следствия
Сергей Шойгу и Дмитрий Булгаков, 2019 год

Сергей Шойгу и Дмитрий Булгаков, 2019 год. Фото: Алексей Ерешко/ТАСС

Бывший заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков арестован из-за опасений, что он скроется от следствия. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

«Суду были предоставлены сведения, подтверждающие, что, находясь на свободе, Булгаков может скрыться от следствия или уничтожить доказательства по делу, а также создать ложные доказательства своей невиновности», — сказал собеседник агентства. Кроме того, следствие полагает, что Булгаков мог надавить на свидетелей и другими способами пытаться влиять на расследование.

О задержании и аресте Булгакова стало известно днем 26 июля. Он проходит обвиняемым по делу о коррупции. Генерал занимал пост замглавы оборонного ведомства с 2008 по 2022 год, на своем посту Булгаков отвечал за обеспечение войск. С 2012 по 2022 год он работал с Сергеем Шойгу, покинувшим министерский пост в текущем году.

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      Марина Совина
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