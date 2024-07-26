Обвиняемый в подрыве авто в Москве встречался с куратором СБУ в Стамбуле

Серебряков заявил, что встречался с куратором из СБУ в Стамбуле

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков заявил, что встречался с куратором из Службы безопасности Украины (СБУ) в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео допроса, опубликованном ФСБ, Серебряков рассказывает, что начал инициативно начал общаться со спецслужбами Украины в феврале 2023 года. Он встретился с куратором в Стамбуле, и тот предложил ему взорвать машину российского офицера.

Серебряков признается, что заложил бомбу под автомобиль в Москве. Он собирал взрывное устройство под контролем куратура из СБУ.

Внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России, взорвался в Москве в среду, 24 июля. Исполнитель установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали два человека, включая владельца машины. После подрыва машины обвиняемый Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками в Бодруме. Его уже доставили из Турции в Москву. В поимке Серебрякова участвовал Интерпол.

