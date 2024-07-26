Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:16, 26 июля 2024Силовые структуры

Обвиняемый в подрыве авто в Москве встречался с куратором СБУ в Стамбуле

Серебряков заявил, что встречался с куратором из СБУ в Стамбуле

Фото: Murad Sezer / Reuters

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков заявил, что встречался с куратором из Службы безопасности Украины (СБУ) в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео допроса, опубликованном ФСБ, Серебряков рассказывает, что начал инициативно начал общаться со спецслужбами Украины в феврале 2023 года. Он встретился с куратором в Стамбуле, и тот предложил ему взорвать машину российского офицера.

Серебряков признается, что заложил бомбу под автомобиль в Москве. Он собирал взрывное устройство под контролем куратура из СБУ.

Внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России, взорвался в Москве в среду, 24 июля. Исполнитель установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали два человека, включая владельца машины. После подрыва машины обвиняемый Серебряков успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками в Бодруме. Его уже доставили из Турции в Москву. В поимке Серебрякова участвовал Интерпол.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Обвиняемого в подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию. Его поймали при содействии Интерпола

      Обвиняемый в подрыве авто в Москве рассказал о задании от куратора из СБУ

      В России 15-летняя дочь мигрантов пожаловалась на родителей в полицию и сбежала

      Экс-офицер СБУ сообщил о состоянии здоровья после покушения

      Глава Пентагона обеспокоился из-за самолетов России и Китая у Аляски

      Обвиняемый в подрыве авто в Москве встречался с куратором СБУ в Стамбуле

      В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

      В российском регионе расширили список запрещенных для мигрантов профессий

      Москвичам рассказали о погоде на выходных

      В российском регионе осудили на 3,5 года многодетную мать за истязание детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше