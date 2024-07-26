Опасное сближение Boeing 737 с водой попало на видео

DM: пассажирка Boeing 737 сняла на видео опасное сближение лайнера с водой

Момент опасного сближения самолета Boeing 737 MAX с водой попал на видео. Ролик, снятый из окна лайнера одной из пассажирок, опубликовал британский таблоид Daily Mail (DM).

На размещенных в сети кадрах видно, как воздушное судно летит низко над водой, а затем снова набирает высоту после попытки приземлиться. По словам одной из находившихся на борту путешественниц Нэнси Аллен, в салоне началась паника.

«Я наблюдала, как мы пролетали над авиабазой Макдилл, а я знаю, что над ней летать нельзя, это был просто уникальный опыт», — рассказала она изданию WFLA, добавив, что это был худший полет в ее жизни.

14 июля борт авиакомпании Southwest Airlines, летевший из Колумбуса, штат Огайо, в Тампу, штат Флорида, перед приземлением опасно сблизился с водой. Воздушное судно пролетело на высоте всего 175 футов (около 53 метров) над уровнем моря.