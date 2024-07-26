Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:48, 26 июля 2024Путешествия

Опасное сближение Boeing 737 с водой попало на видео

DM: пассажирка Boeing 737 сняла на видео опасное сближение лайнера с водой

Момент опасного сближения самолета Boeing 737 MAX с водой попал на видео. Ролик, снятый из окна лайнера одной из пассажирок, опубликовал британский таблоид Daily Mail (DM).

На размещенных в сети кадрах видно, как воздушное судно летит низко над водой, а затем снова набирает высоту после попытки приземлиться. По словам одной из находившихся на борту путешественниц Нэнси Аллен, в салоне началась паника.

«Я наблюдала, как мы пролетали над авиабазой Макдилл, а я знаю, что над ней летать нельзя, это был просто уникальный опыт», — рассказала она изданию WFLA, добавив, что это был худший полет в ее жизни.

14 июля борт авиакомпании Southwest Airlines, летевший из Колумбуса, штат Огайо, в Тампу, штат Флорида, перед приземлением опасно сблизился с водой. Воздушное судно пролетело на высоте всего 175 футов (около 53 метров) над уровнем моря.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?

      Зеленский назвал самое сложное направление для ВСУ

      Блогер назвала YouTube утратившим доверие пользователей сервисом

      В России высказались о боязни ЕС ответной реакции РФ на конфискацию активов

      В Челябинской области эвакуировали 20 человек из-за прорыва дамбы

      «Спартак» подписал 37-летнего вратаря

      Названы первые последствия прорыва дамбы под Челябинском

      Директор ЦРУ проведет в Риме встречи по перемирию в секторе Газа

      В МИД России рассказали о массе противоречий в ядерной пятерке

      В российском округе ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше