В США Boeing 737 перед приземлением опасно сблизился с водой

В США Boeing 737 Southwest Airlines перед приземлением опасно сблизился с водой

В США самолет Boeing 737 MAX оказался замешан в еще одном опасном инциденте. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, 14 июля борт авиакомпании Southwest Airlines, летевший из Колумбуса, штат Огайо, в Тампу, штат Флорида, перед приземлением опасно сблизился с водой. Уточняется, что воздушное судно пролетело на высоте всего 175 футов (около 53 метров) над уровнем моря.

После того как авиадиспетчер предупредил об опасности экипаж, пилоты вернули лайнер на нужную высоту и перенаправили его в город Форт-Лодердейл. Посадка самолета прошла благополучно. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование по факту произошедшего.

В 2024 году самолеты Boeing 737 MAX были вовлечены в многочисленные инциденты, связанные с безопасностью. В июне 17 пассажиров авиакомпании Korea Air попали в больницу из-за очередной неисправности самолета этой модели. А в мае другой борт Southwest Airlines столкнулся с эффектом «голландского шага».

