В США начали расследование из-за «голландского шага»

В США начали расследовать инцидент с Boeing 737 Max 8 и «голландским шагом»

Самолет Boeing 737 Max 8 столкнулся с эффектом «голландского шага», экипаж вернул управление над воздушным судном. Об этом говорится в отчете Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Инцидент произошел 25 мая примерно через час после взлета из Феникса на высоте 9,7 км, рейс благополучно приземлился в Окленде. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.

Самолет передали специалистам для проверки и ремонта. Осмотр после посадки выявил повреждение резервного блока управления питанием. Около двух недель борт простоял в Окленде, а 6 июня вылетел в ремонтную мастерскую в штате Вашингтон.

«Голландский шаг» — сложное колебание воздушного судна как по курсу, так и по крену, схожее с движением голландских конькобежцев. Это серьезное авиапроисшествие, неоднократно становившееся причиной авиакатастроф.

Ранее в сотнях самолетов Boeing обнаружили неисправность, способную привести к взрыву лайнеров в небе. Потенциальному риску подвержены почти 300 воздушных судов, среди которых борты United и American Airlines.

Компания Boeing привлекла повышенное внимание после громкого инцидента с самолетом Alaska Airlines, у которого из-за незатянутых болтов оторвалась дверь в воздухе. После этого лайнеры американского производителя ломались не раз. Так, пассажирский борт Delta Air Lines лишился панели в полете и вынужденно вернулся в аэропорт.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров заверил, что иностранные воздушные суда Airbus и Boeing, находящиеся в парке отечественных авиакомпаний, полностью соответствуют требованиям российских авиавластей, с их обслуживанием проблем нет.