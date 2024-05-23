В сотнях самолетов Boeing обнаружили способную привести к взрыву неисправность

DM: в самолетах Boeing обнаружили способную привести к взрыву неисправность

В сотнях самолетов Boeing обнаружили неисправность, способную привести к взрыву лайнеров в небе. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что потенциальному риску подвержены почти 300 воздушных судов, включая борты авиакомпаний United и American Airlines. Проблема связана с электрической неисправностью Boeing 777, из-за которой их топливные баки «могут загореться и взорваться».

В материале говорится, что сотрудники Федерального управления гражданской авиации США (FAA) указали на эту проблему еще в марте и потребовали у Boeing предоставить ответ до 9 мая. Однако сделала ли это компания, пока остается неясным.

По оценкам FAA, устранение неисправности во всех 292 воздушных судах этой серии обойдется компании в 698 тысяч долларов (около 62,9 миллиона рублей). Детали, необходимые для устранения риска взрыва, вызванного статическим электричеством, по данным федерального агентства, будут стоить всего 98 долларов (около 8,8 тысячи рублей) каждая.

Последний инцидент с участием самолета Boeing произошел 21 мая. Лайнер авиакомпании Singapore Airlines, летевший из Лондона в Сингапур, попал в сильную турбулентность, во время которой более 70 человек получили травмы. Одного пассажира спасти не удалось.

