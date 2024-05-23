Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:25, 23 мая 2024Путешествия

В сотнях самолетов Boeing обнаружили способную привести к взрыву неисправность

DM: в самолетах Boeing обнаружили способную привести к взрыву неисправность

Фото: Jason Redmond / Reuters

В сотнях самолетов Boeing обнаружили неисправность, способную привести к взрыву лайнеров в небе. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что потенциальному риску подвержены почти 300 воздушных судов, включая борты авиакомпаний United и American Airlines. Проблема связана с электрической неисправностью Boeing 777, из-за которой их топливные баки «могут загореться и взорваться».

Материалы по теме:
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
12 марта 2024
Один человек погиб и 70 пострадали на рейсе лучшей авиакомпании мира. Что произошло на борту?
Один человек погиб и 70 пострадали на рейсе лучшей авиакомпании мира. Что произошло на борту?
21 мая 2024

В материале говорится, что сотрудники Федерального управления гражданской авиации США (FAA) указали на эту проблему еще в марте и потребовали у Boeing предоставить ответ до 9 мая. Однако сделала ли это компания, пока остается неясным.

По оценкам FAA, устранение неисправности во всех 292 воздушных судах этой серии обойдется компании в 698 тысяч долларов (около 62,9 миллиона рублей). Детали, необходимые для устранения риска взрыва, вызванного статическим электричеством, по данным федерального агентства, будут стоить всего 98 долларов (около 8,8 тысячи рублей) каждая.

Последний инцидент с участием самолета Boeing произошел 21 мая. Лайнер авиакомпании Singapore Airlines, летевший из Лондона в Сингапур, попал в сильную турбулентность, во время которой более 70 человек получили травмы. Одного пассажира спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Следователей СК будут судить по обвинению в рекордных для России взятках. Подозреваемые получали деньги в биткоинах

      Посол Киева при НАТО призвала отправить инструкторов на Украину

      Стало известно о получении Чехией прибыли от украинских беженцев

      Сроки продажи жилья в Петербурге подсчитали

      46-летняя Анна Семенович показала лицо без макияжа

      Следствие потребовало арестовать замначальника подмосковного УФСИН

      Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ российского региона

      Земфире отказали в исключении из реестра иноагентов

      Жители российского региона пожаловались на нашествие мошкары

      Психолог развеяла миф о пользе шопинга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше