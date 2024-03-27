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20:09, 27 марта 2024Путешествия

Пассажирский самолет экстренно сменил курс из-за оторвавшейся в полете панели

AP: самолет авиакомпании Delta Air Lines сменил курс из-за оторвавшейся детали

Фото: Mike Blake / Reuters

Пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines экстренно сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за оторвавшейся детали. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Airbus A330neo следовал из Солт-Лейк-Сити в Амстердам в воскресенье, 24 марта. Через три часа пути выяснилось, что во время взлета у лайнера оторвалась панель, которая служила креплением двигателя к крылу. Пилоты решили вернуться в авиагавань.

Не уточняется, как экипаж узнал о потере детали в полете. Посадка прошла благополучно, никто из 260 пассажиров и 13 членов экипажа не пострадал.

Ранее у самолета Boeing 737 авиакомпании United Airlines отломалась часть внешней обшивки в полете. Отсутствие детали заметили только во время осмотра после рейса.

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      Мария Борисова
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