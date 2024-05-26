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12:55, 26 мая 2024Путешествия

В России заявили об отсутствии проблем с обслуживанием Boeing и Airbus

Boeing и Airbus в парке авиакомпаний России соответствуют требованиям

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Иностранные воздушные суда Airbus и Boeing, находящиеся в парке отечественных авиакомпаний, полностью соответствуют требованиям авиавластей России. Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров, его комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Более того, Мантуров заявил об отсутствии проблем с обслуживанием данных самолетов. «Идет постоянная работа в части технического обслуживания, — добавил он. — (...) Поэтому относительно ремонта и своевременной замены запчастей все это делается».

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В ответ на вопрос о возможном возвращении зарубежных компаний на российский рынок вице-премьер сообщил, что «после такого демарша, хлопанья дверьми и выхода с [российского] рынка» такого в стране не допустят.

«Получили хороший урок, нас научили, повтора такого же не будет», — резюмировал Мантуров.

Ранее в сотнях самолетов Boeing обнаружили неисправность, способную привести к взрыву лайнеров в небе. Потенциальному риску подвержены почти 300 воздушных судов, среди которых борты United и American Airlines.

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      Фариза Бацазова
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