Очередная неисправность Boeing привела к госпитализации 17 пассажиров

17 пассажиров Korea Air попали в больницу из-за резкого снижения самолета Boeing

Семнадцать пассажиров авиакомпании Korea Air попали в больницу из-за очередной неисправности самолета Boeing 737 Max 8. Об этом пишет The Independent.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 22 июня, на рейсе из Сеула на Тайвань. Примерно через 50 минут после начала полета сработал датчик неисправности системы наддува. В результате, по данным сервиса Flightradar24, лайнер «упал» почти на 27 тысяч футов (около 8,2 тысячи метров) за 15 минут.

Как сообщает источник, резкое снижение самолета привело к ухудшению самочувствия пассажиров. Из-за чрезвычайной ситуации пилоты решили вернуться в аэропорт вылета. После приземления 17 путешественникам потребовалась госпитализация. Позже все они были выписаны без серьезных травм.

На следующее утро пассажиры вылетели в точку назначения на другом воздушном судне. Представитель Korean Air заявил, что авиакомпания проводит тщательное расследование с целью выявления причины неисправности системы наддува.

В марте полсотни пассажиров пострадали из-за технической неполадки самолета южноамериканской авиакомпании Latam Airlines. Летевший из Сиднея в Окленд Boeing 787-9 Dreamliner начал падать из-за внезапно возникшей технической неполадки.