Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:18, 25 июня 2024Путешествия

Очередная неисправность Boeing привела к госпитализации 17 пассажиров

17 пассажиров Korea Air попали в больницу из-за резкого снижения самолета Boeing

Фото: Wolfgang Minich / Globallookpress.com

Семнадцать пассажиров авиакомпании Korea Air попали в больницу из-за очередной неисправности самолета Boeing 737 Max 8. Об этом пишет The Independent.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 22 июня, на рейсе из Сеула на Тайвань. Примерно через 50 минут после начала полета сработал датчик неисправности системы наддува. В результате, по данным сервиса Flightradar24, лайнер «упал» почти на 27 тысяч футов (около 8,2 тысячи метров) за 15 минут.

Как сообщает источник, резкое снижение самолета привело к ухудшению самочувствия пассажиров. Из-за чрезвычайной ситуации пилоты решили вернуться в аэропорт вылета. После приземления 17 путешественникам потребовалась госпитализация. Позже все они были выписаны без серьезных травм.

Материалы по теме:
Самолеты Boeing разваливаются прямо в воздухе. Это уже привело к двум катастрофам. Грозит ли опасность россиянам?
Самолеты Boeing разваливаются прямо в воздухе. Это уже привело к двум катастрофам. Грозит ли опасность россиянам?
11 января 2024
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
12 марта 2024

На следующее утро пассажиры вылетели в точку назначения на другом воздушном судне. Представитель Korean Air заявил, что авиакомпания проводит тщательное расследование с целью выявления причины неисправности системы наддува.

В марте полсотни пассажиров пострадали из-за технической неполадки самолета южноамериканской авиакомпании Latam Airlines. Летевший из Сиднея в Окленд Boeing 787-9 Dreamliner начал падать из-за внезапно возникшей технической неполадки.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Посол России в США объяснил реакцию Запада на предложение Путина по Украине

      Княжескую резиденцию раскопали тюменские студенты

      Рост объема банковских вкладов россиян оценили

      Студенты из Индии устроили драку у здания российского суда и попали на видео

      Бывшего замглавы отдела полиции в российском городе задержали за полумиллионную взятку

      В Петербурге проехавший на красный мотоциклист сбил женщину на зебре и попал на видео

      Ассанж вылетел из Бангкока на остров Сайпан

      Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на российский регион

      Мария Шарапова вышла в свет в прозрачном топе

      Британская принцесса потеряла память

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше