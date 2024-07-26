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20:44, 26 июля 2024Мир

Опрос показал желание половины американцев отставки Байдена

Rasmussen Reports: 52 процента американцев хотят отставки Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Половина американцев хотят отставки президента США Джо Байдена до завершения его полномочий, которые истекут в начале следующего года. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Rasmussen Reports.

Речь идет о 52 процентах избирателей, которые прошли опрос. По их мнению, действующий американский лидер не способен выполнять обязанности главы государства.

«Последний национальный телефонный и онлайн-опрос Rasmussen Reports показал, что 76 процентов вероятных избирателей одобряют решение Байдена прекратить свою предвыборную кампанию, включая 53 процента тех, кто полностью одобряет. Только 18 процентов не одобряют прекращение Байденом своей кампании», — отмечается в материале исследования.

Ранее опрос Marist Poll показал, что около трети опрошенных американцев считают, что Байден войдет в историю как один из худших президентов страны. При этом одним из лучших президентов Байдена назвали 13 процентов респондентов. В свою очередь, 14 процентов опрошенных граждан считают, что действующий американский лидер является выдающимся президентом, чьи заслуги можно оценить выше среднего.

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      Максим Габриелян
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