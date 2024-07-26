Опрос показал желание половины американцев отставки Байдена

Rasmussen Reports: 52 процента американцев хотят отставки Байдена

Половина американцев хотят отставки президента США Джо Байдена до завершения его полномочий, которые истекут в начале следующего года. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Rasmussen Reports.

Речь идет о 52 процентах избирателей, которые прошли опрос. По их мнению, действующий американский лидер не способен выполнять обязанности главы государства.

«Последний национальный телефонный и онлайн-опрос Rasmussen Reports показал, что 76 процентов вероятных избирателей одобряют решение Байдена прекратить свою предвыборную кампанию, включая 53 процента тех, кто полностью одобряет. Только 18 процентов не одобряют прекращение Байденом своей кампании», — отмечается в материале исследования.

Ранее опрос Marist Poll показал, что около трети опрошенных американцев считают, что Байден войдет в историю как один из худших президентов страны. При этом одним из лучших президентов Байдена назвали 13 процентов респондентов. В свою очередь, 14 процентов опрошенных граждан считают, что действующий американский лидер является выдающимся президентом, чьи заслуги можно оценить выше среднего.