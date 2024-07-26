Опубликовано новое видео с терактов 11 сентября 2001 года в США

Опубликовано новое видео с терактов 11 сентября 2001 года, на котором подробно запечатлены обрушения двух башен Всемирного торгового центра. Кадры опубликованы на YouTube.

Отмечается, что видеозапись сделал японский фотограф на профессиональную камеру с крыши одного из зданий — однако на 23 года она затерялась. Сейчас это единственное видео с обрушениями в высоком качестве.

Теракты 11 сентября 2001 года, также известные как 9/11, — четыре теракта, совершенные в США в один день членами «Аль-Каиды» (террористическая группировка запрещена в России). 19 представителей этой террористической организации захватили четыре пассажирских самолета. Два воздушных судна врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате терактов погибли почти 3000 человек.