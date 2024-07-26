Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:14, 26 июля 2024Интернет и СМИ

Опубликовано новое видео с терактов 11 сентября 2001 года

Опубликовано новое видео с терактов 11 сентября 2001 года в США

Опубликовано новое видео с терактов 11 сентября 2001 года, на котором подробно запечатлены обрушения двух башен Всемирного торгового центра. Кадры опубликованы на YouTube.

Отмечается, что видеозапись сделал японский фотограф на профессиональную камеру с крыши одного из зданий — однако на 23 года она затерялась. Сейчас это единственное видео с обрушениями в высоком качестве.

Теракты 11 сентября 2001 года, также известные как 9/11, — четыре теракта, совершенные в США в один день членами «Аль-Каиды» (террористическая группировка запрещена в России). 19 представителей этой террористической организации захватили четыре пассажирских самолета. Два воздушных судна врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате терактов погибли почти 3000 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Есть непонятные сигналы». Песков ответил на вопрос о готовности Украины к компромиссам. Какова вероятность переговоров?

      Блогерша побывала в США и описала переехавших туда россиян фразой «наживаются на своих»

      Переспавшей с 200 студентами порнозвезде не дали заняться сексом с бедными в хостеле

      Обнаружена брешь в обороне НАТО

      Кулеба обратился к Гонконгу из-за России

      В российском городе объявили ракетную опасность

      Кулеба заявил о невозможности склонить Украину к переговорам

      Харрис призвала Нетаньяху заключить сделку с ХАМАС

      Венгрия и Словакия совместно обратились к Еврокомиссии

      По базе США в Ираке нанесли ракетный удар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше