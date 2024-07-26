Опубликовано пропавшее на 23 года видео обрушения башен 11 сентября в США

Японский фотограф Кей Сугимото опубликовал шестиминутный ролик, сделанный им на профессиональную камеру в день теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 год. Видеозапись появилась на YouTube.

Находясь на крыше дома, Сугимото заснял момент крушения обеих башен Всемирного торгового центра (ВТЦ) после того, как в них врезались самолеты. Он запечатлел момент, когда клубы черного дыма начали валить от зданий, после чего они стали рушиться. На заднем плане в этот момент слышны сирены автомобилей экстренных служб, за кадром разговаривают люди.

«Снято с крыши дома 64 по Сент-Маркс-Плейс в Нью-Йорке на камеру Sony VX2000 с телеконвертером», — указал автор.

Сделанные фотографом кадры затерялись на 23 года. На данный момент это единственная видеозапись с обрушениями в высоком качестве.

23 года назад 11 сентября боевики «Аль-Каиды» захватили четыре самолета, жертвами стали 2977 человек

11 сентября 2001 года 19 боевиков «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолета, два из которых были направлены в башни-близнецы. Спустя 56 минут после удара, в 09:59, одна из них рухнула. Второе строение разрушилось в 10:28. 2751 человек, включая пассажиров и членов команд на бортах самолетов, не смогли пережить случившееся.

В это же время третий угнанный лайнер был направлен в здание Пентагона, еще один — потерпел крушение в штате Пенсильвания. Общее число жертв составило 2977.

Версию властей США о терактах 11 сентября ставили под сомнение

В прошлом году Роберт Кеннеди-младший заявил, что не уверен в объяснении американским правительством того, что произошло 11 сентября. «Рухнуло одно из зданий, в которое не попал самолет», — указал политик.

По его словам, могла иметь место теория заговора. Так, согласно ей, в здании под номером семь ВТЦ располагались офисы спецслужб США. Кеннеди-младший подчеркнул, что открыто не поддерживает данную версию, но не может и согласиться с результатами расследования Вашингтона.

