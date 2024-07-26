Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:44, 26 июля 2024Интернет и СМИ

Опубликовано новое видео терактов 11 сентября. Оно затерялось на 23 года

Опубликовано пропавшее на 23 года видео обрушения башен 11 сентября в США

Кадр: Kei Sugimoto / YouTube

Японский фотограф Кей Сугимото опубликовал шестиминутный ролик, сделанный им на профессиональную камеру в день теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 год. Видеозапись появилась на YouTube.

Находясь на крыше дома, Сугимото заснял момент крушения обеих башен Всемирного торгового центра (ВТЦ) после того, как в них врезались самолеты. Он запечатлел момент, когда клубы черного дыма начали валить от зданий, после чего они стали рушиться. На заднем плане в этот момент слышны сирены автомобилей экстренных служб, за кадром разговаривают люди.

«Снято с крыши дома 64 по Сент-Маркс-Плейс в Нью-Йорке на камеру Sony VX2000 с телеконвертером», — указал автор.

Сделанные фотографом кадры затерялись на 23 года. На данный момент это единственная видеозапись с обрушениями в высоком качестве.

23 года назад 11 сентября боевики «Аль-Каиды» захватили четыре самолета, жертвами стали 2977 человек

11 сентября 2001 года 19 боевиков «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолета, два из которых были направлены в башни-близнецы. Спустя 56 минут после удара, в 09:59, одна из них рухнула. Второе строение разрушилось в 10:28. 2751 человек, включая пассажиров и членов команд на бортах самолетов, не смогли пережить случившееся.

Материалы по теме:
«Я выстрелил в него два раза». 10 лет назад спецслужбы США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена
«Я выстрелил в него два раза».10 лет назад спецслужбы США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена
2 мая 2021
Шрамы на теле нации Как теракты 11 сентября 2001 года изменили Америку
Шрамы на теле нацииКак теракты 11 сентября 2001 года изменили Америку
12 сентября 2016

В это же время третий угнанный лайнер был направлен в здание Пентагона, еще один — потерпел крушение в штате Пенсильвания. Общее число жертв составило 2977.

Версию властей США о терактах 11 сентября ставили под сомнение

В прошлом году Роберт Кеннеди-младший заявил, что не уверен в объяснении американским правительством того, что произошло 11 сентября. «Рухнуло одно из зданий, в которое не попал самолет», — указал политик.

По его словам, могла иметь место теория заговора. Так, согласно ей, в здании под номером семь ВТЦ располагались офисы спецслужб США. Кеннеди-младший подчеркнул, что открыто не поддерживает данную версию, но не может и согласиться с результатами расследования Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп может одобрить военную помощь Киеву на 500 миллиардов долларов. В чем состоит его план по Украине?

      Москвичам объявили о последних теплых днях лета

      В Москве выстрелившего в пассажира из травматического пистолета таксиста арестовали

      Для дробовиков в зоне СВО начали использовать новые спецбоеприпасы

      Еврокомиссия начала закупать оружие для Украины на доходы от российских активов

      В России увеличили выплаты пострадавшим при ЧС

      Осужденный пожизненно за расправу над 9-летней девочкой россиянин обжаловал приговор

      Стало известно о применяющихся Wildberries штрафах

      Опубликовано новое видео терактов 11 сентября. Оно затерялось на 23 года

      В Кремле ответили на протесты родителей из-за рассказов детям о патриотизме «для галочки»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше