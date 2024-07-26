Осужденный пожизненно за расправу над 9-летней девочкой россиянин обжаловал приговор

Осужденный пожизненно за убийство девочки нижегородец обжаловал приговор

Осужденный пожизненно за расправу над 9-летней девочкой нижегородец обжаловал приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчина отрицает свою вину в инкриминируемом ему преступлении. Его адвокат отказался от комментариев до тех пор, пока не получит от подзащитного официального письменного разрешения. Известно, что решение суда обжаловали на днях.

Само преступление произошло шесть лет назад — в августе 2018 года в Богородске в Нижегородской области. Фигурант, увидев 9-летнюю девочку с хроническим заболеванием на детской площадке, посадил ее в свой автомобиль и увез в безлюдное место рядом с одним из местных садоводческих товариществ (СНТ). Там мужчина задушил ребенка и попытался избавиться от тела, спрятав его.

11 июня 2024 года суд признал мужчину виновным и приговорил к пожизненному сроку.