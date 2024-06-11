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14:56, 11 июня 2024Силовые структуры

Россиянин увез 9-летнюю девочку с детской площадки и задушил возле СНТ

Нижегородец получил пожизненный срок за убийство 9-летней девочки около СНТ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд в Нижнем Новгороде приговорил к пожизненному сроку местного жителя, виновного в расправе над малолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, все произошло в августе 2018 года в Богородске в Нижегородской области. Подсудимый, увидев 9-летнюю девочку с хроническим заболеванием на детской площадке, посадил ее в свой автомобиль и увез в безлюдное место рядом с одним из местных садоводческих товариществ (СНТ). Там мужчина задушил ребенка и попытался избавиться от тела, спрятав его.

Ранее Кунцевский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова, признав его виновным в создании преступной группы и вымогательстве. Молокоедов считается научным руководителем частной военной компании «Единые народные общинные товарищества».

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      Олеся Мицкевич
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