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14:24, 11 июня 2024Силовые структуры

Научного руководителя ЧВК «ЕНОТ» осудили в Москве за вымогательство

Суд в Москве дал 14 лет научному руководителю ЧВК «ЕНОТ» Молокоедову

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Кунцевский суд Москвы приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова, признав его виновным в создании преступной группы и вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Молокоедов считается научным руководителем частной военной компании (ЧВК) «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ). Ранее прокурор запрашивал для него наказание в виде 14,5 года лишения свободы.

По версии следствия, в 2018 году Молокоедов возглавил преступную группировку, которая действовала под ЧВК «ЕНОТ». Ее участники напали на дом жителя Туапсе Петра Супонева, который конфликтовал из-за земельного участка с семьей академика РАН Михаила Пальцева, чьим советником был Молокоедов.

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      Олеся Мицкевич
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