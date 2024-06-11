Научного руководителя ЧВК «ЕНОТ» осудили в Москве за вымогательство

Суд в Москве дал 14 лет научному руководителю ЧВК «ЕНОТ» Молокоедову

Кунцевский суд Москвы приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова, признав его виновным в создании преступной группы и вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Молокоедов считается научным руководителем частной военной компании (ЧВК) «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ). Ранее прокурор запрашивал для него наказание в виде 14,5 года лишения свободы.

По версии следствия, в 2018 году Молокоедов возглавил преступную группировку, которая действовала под ЧВК «ЕНОТ». Ее участники напали на дом жителя Туапсе Петра Супонева, который конфликтовал из-за земельного участка с семьей академика РАН Михаила Пальцева, чьим советником был Молокоедов.

