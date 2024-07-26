Отдельные командиры бригады ВСУ привлечены к ответственности после проверки главкома

«Страна»: отдельные командиры 59-й бригады ВСУ привлечены к ответственности

Отдельные командиры 59-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) были привлечены к ответственности после проверки, назначенной главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, передает издание «Страна.ua».

Военная служба правопорядка, приехавшая с проверкой, «не выявила случаев издания преступных приказов», в чем обвиняли командира бригады Богдана Шевчука.

«В то же время установлены отдельные факты управленческих решений и факторы, которые могут негативно влиять на ход выполнения боевых задач воинской частью. (...) Отдельные должностные лица командования бригады привлечены к ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

О том, что главком ВСУ Сырский направил проверку в 59-ю бригаду стало известно 15 июля. В украинской прессе отмечается, что ранее украинские военнослужащие в социальных сетях неоднократно обвиняли Шевчука в халатности и отдаче преступных приказов.