Отдыхавшую на море туристку вытащили бездыханной из воды на глазах семьи

Mirror: отдыхавшую на Лансароте британку вытащили бездыханной из моря

Британскую туристку, отдыхавшую с семьей на острове Лансароте, Испания, вытащили бездыханной из моря на глазах семьи. Об этом сообщает Mirror.

По информации таблоида, 45-летнюю британку нашли в воде на пляже Лас-Кучарас другие отдыхающие. Спасатели бросились на помощь иностранке, однако реанимировать ее не удалось. Полиция начала расследование.

Ранее 11-летняя девочка из Ирландии поехала на отдых с семьей в Испанию и была найдена бездыханной. Пока родные девочки спали в номере, она вышла на балкон и упала, пролетев вниз около 20 метров и приземлившись на крышу ресторана.