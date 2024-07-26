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20:19, 26 июля 2024Путешествия

Отдыхавшую на море туристку вытащили бездыханной из воды на глазах семьи

Mirror: отдыхавшую на Лансароте британку вытащили бездыханной из моря

Фото: Markus Lange / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Британскую туристку, отдыхавшую с семьей на острове Лансароте, Испания, вытащили бездыханной из моря на глазах семьи. Об этом сообщает Mirror.

По информации таблоида, 45-летнюю британку нашли в воде на пляже Лас-Кучарас другие отдыхающие. Спасатели бросились на помощь иностранке, однако реанимировать ее не удалось. Полиция начала расследование.

Ранее 11-летняя девочка из Ирландии поехала на отдых с семьей в Испанию и была найдена бездыханной. Пока родные девочки спали в номере, она вышла на балкон и упала, пролетев вниз около 20 метров и приземлившись на крышу ресторана.

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      Марк Успенский
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