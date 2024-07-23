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19:33, 23 июля 2024Путешествия

11-летняя девочка поехала на отдых с семьей и была найдена бездыханной на крыше ресторана

The Mirror: девочка выпала с балкона на Майорке, пока ее семья спала в номере

Фото: Johannes W / Unsplash

11-летняя девочка из Ирландии поехала на отдых с семьей в Испанию и была найдена бездыханной на крыше ресторана. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, семейство отдыхало в отеле Club Mac Hotel на Майорке. Пока родные девочки спали в номере, она вышла на балкон и упала, пролетев вниз около 20 метров и приземлившись на крышу ресторана. Очевидцы позвонили в полицию, а семья ребенка узнала обо всем после пробуждения.

Уточняется, что в день несчастного случая ирландцы планировали вернуться на родину. Ведется расследование, причины случившегося выясняются.

В конце июня еще один британский турист упал с балкона на популярном испанском курорте Майорка. Перед этим он употребил коктейль из наркотиков.

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      Марк Успенский
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