Россиянина задержали за стрельбу по прохожим

В Петербурге задержали мужчину, открывшего стрельбу по прохожим

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который угрожал людям пистолетом и открыл стрельбу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Сообщение в полицию о мужчине с оружием поступило днем 25 июля. Очевидцы рассказали, что неизвестный стреляет по прохожим и угрожает выстрелом в голову. Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность подозреваемого — им оказался 30-летний местный житель.

По данным правоохранителей, он же ударил 18-летнюю девушку и выстрелил в 42-летнего мужчину во время внезапно возникшего конфликта. Установлено, что стрельба велась из пневматического пистолета, его изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали таксиста, выстрелившего из пистолета в пассажира.