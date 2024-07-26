В Москве выстрелившего в пассажира из травматического пистолета таксиста арестовали

В Москве арестовали таксиста, выстрелившего из пистолета в пассажира

В Москве суд арестовал водителя такси, выстрелившего в 45-летнего пассажира. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

68-летний обвиняемый возражал против избрания ему данной меры пресечения и просил отправить его под домашний арест или запретить определенные действия.

Против мужчины возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. В ходе обыска его автомобиля силовики изъяли автомат Калашникова, магазин и патроны, по которым будет проведена экспертиза.

По данным ведомства, инцидент произошел на Международном шоссе. Мужчина поссорился с водителем такси. Во время ссоры фигурант въехал в металлическое ограждение. Он разозлился и выстрелил в голову пассажира из травматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали.