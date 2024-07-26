Пакет с патронами нашли около мусорных баков в российском регионе

В Ленобласти нашли пакет с 250 патронами около мусорных баков

В городе Кириши Ленинградской области около мусорных баков нашли пакет с 250 патронами. Об этом сообщает 78.ru.

О находке в полицию сообщил начальник ЖЭО. На место прибыл наряд, который изъял пакет. Предполагаемым хозяином оказался ранее судимый 64-летний пенсионер. Во время осмотра его квартиры правоохранители изъяли у него пять металлических банок, одну стеклянную банку и бутылку с порохом. Мужчину задержали.

Также экспертиза показала, что обнаруженные патроны являются 7,92-миллиметровыми винтовочными патронами «Маузер», предназначенными для использования в нарезном огнестрельном оружии. Часть из них пригодна для стрельбы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пенсионера отпустили под обязательство о явке.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчину осудили на 21 год за оборот наркотиков и хранение оружия.