Россиянин получил 21 год за хранение в гараже килограммов наркотиков и револьвера

В Петербурге мужчину осудили на 21 год за оборот наркотиков и хранение оружия

В Санкт-Петербурге суд приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима Александра Уварова, хранившего наркотики и оружие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По данным ведомства, в октябре 2021 года Уваров сбыл десять граммов наркотиков через тайник-заладку. В его гараже правоохранители нашли еще десять килограммов наркотических средств и психотропных веществ разных видов. Кроме того, в гараже россиян хранил револьвер и 23 патрона для нарезного огнестрельного оружия. При этом у него не было соответствующего разрешения.

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 3 статьи 228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет, в значительном размере»), части 3, статьи 30, части 5 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору») и части 1 статьи 222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему») УК РФ. Он также оштрафован на 700 тысяч рублей.

Ранее сотрудники правоохранительных органов обнаружили 15 тонн прекурсоров наркотиков в частном доме на территории одного из сел Хабаровского края и задержали двоих подозреваемых в их обороте.

