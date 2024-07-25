В России двух братьев-мигрантов заподозрили в незаконном обороте прекурсоров наркотиков

В Хабаровском крае силовики нашли 15 тонн прекурсоров для производства мефедрона

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 15 тонн прекурсоров наркотиков в частном доме на территории одного из сел Хабаровского края и задержали двоих подозреваемых в их обороте. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, подозреваемые – двое братьев-граждан одной из стран ближнего зарубежья. Им уже предъявили обвинение по части 2 статьи 228.4 УК РФ, а суд поместил фигурантов под стражу.

Предварительно, криминальным бизнесом мужчинам предложил заняться их знакомый, которому они задолжали крупную сумму денег. Злоумышленник арендовал для этих целей частный дом, а также профинансировал закупку прекурсоров и расходных материалов. В ходе обысков в арендованном жилище силовики обнаружили 615 канистр с веществами, используемыми для производства мефедрона, и схрон с промежуточным продуктом синтеза наркотических веществ.

Ранее в Челябинской области задержали четырех наркодельцов, которые создали нарколабораторию в гаражном боксе и изготовили в ней 31 килограмм синтетических наркотиков.