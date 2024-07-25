Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:48, 25 июля 2024Силовые структуры

В России двух братьев-мигрантов заподозрили в незаконном обороте прекурсоров наркотиков

В Хабаровском крае силовики нашли 15 тонн прекурсоров для производства мефедрона

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 15 тонн прекурсоров наркотиков в частном доме на территории одного из сел Хабаровского края и задержали двоих подозреваемых в их обороте. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, подозреваемые – двое братьев-граждан одной из стран ближнего зарубежья. Им уже предъявили обвинение по части 2 статьи 228.4 УК РФ, а суд поместил фигурантов под стражу.

Предварительно, криминальным бизнесом мужчинам предложил заняться их знакомый, которому они задолжали крупную сумму денег. Злоумышленник арендовал для этих целей частный дом, а также профинансировал закупку прекурсоров и расходных материалов. В ходе обысков в арендованном жилище силовики обнаружили 615 канистр с веществами, используемыми для производства мефедрона, и схрон с промежуточным продуктом синтеза наркотических веществ.

Ранее в Челябинской области задержали четырех наркодельцов, которые создали нарколабораторию в гаражном боксе и изготовили в ней 31 килограмм синтетических наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28. Экипажу выжить не удалось

      Путин встретился с Башаром Асадом

      Стало известно о взрывах в Киевской области

      Травившему мать и отчима в Балашихе химикатами мужчине предъявили обвинение

      Пять человек пострадали при взрыве в российской квартире

      Названы бюджетные направления для отдыха в России в бархатный сезон

      В пестицидах обнаружили вечные токсичные химикаты

      Россиянин побывал в трущобах Индии и описал их словами «условия жизни ужасают»

      Названы сроки поставок новой партии западных танков ВСУ

      Айтишника из Москвы обвинили в изнасиловании 15-летней школьницы и краже ее наушников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше