Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:32, 26 июля 2024Наука и техника

У червей-паразитов обнаружили касту солдат

PNAS: у пресноводных червей-паразитов обнаружили касту солдат

Фото: Anton Bridge / Reuters

Ученые Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего обнаружили, что колонии пресноводного паразита Haplorchis pumilio, способного заражать человека, могут производить касты особей-солдат подобно муравьям и термитам. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые провели наблюдения за колониями паразитов внутри улиток Melanoides tuberculata в лабораторных условиях. Оказалось, что отдельные особи, неспособные к размножению, выполняют функцию солдат, защищая колонию от других паразитов, используя большой рот для уничтожения врагов. В это время другие черви участвовали в размножении и не проявляли агрессии.

Наличие солдат способствует экологическому доминированию Haplorchis pumilio. В Южной Калифорнии этот вид стал причиной 94 процентов всех случаев гибели среди различных видов трематод, что значительно снизило численность других видов.

Черви-солдаты не заражают людей, а существуют только внутри улиток. Для людей опасна другая стадия жизненного цикла паразита, однако их процветание в моллюсках повышает вероятность передачи человеку. Этот паразитический плоский червь вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта и может привести к инсульту или сердечному приступу. Согласно рекомендациям FAD, полная термическая обработка или заморозка рыбы на неделю уничтожает трематод и предотвращает заражение.

Ученые отмечают, что, возможно, существуют и другие виды трематод с постоянными кастами солдат, и их исследование может быть важно для общественного здравоохранения.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе увидели признаки подготовки России к нападению на НАТО. Альянс начал разрабатывать секретные оборонные планы

      Обвиненная в оргиях с коллегами тюремщица рассказала о разрушенной жизни

      Секс-коуч рассказала о влиянии сна без одежды на оргазмы

      Названа скрытая причина выхода Байдена из президентской гонки

      В Китае уличили Запад в осложнении конфликта на Украине

      У червей-паразитов обнаружили касту солдат

      В США заявили о запятнанной репутации Байдена

      Раскрыт план Китая относительно американских выборов

      Бывшая жена Венсана Касселя позагорала топлес на пляже

      На Украине приостановили добычу угля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше