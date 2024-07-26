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13:21, 26 июля 2024Россия

Песков назвал главные ценности в своей жизни

Песков назвал семью и Родину главными ценностями в своей жизни

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал семью и Родину главными ценностями в своей жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

«Семья — это номер один моя ценность, это моя семья. Из семей складывается Родина. Если ты любишь свою Родину, ты на ней работаешь, причем работать лучше на благо Родины, но чтобы еще зарабатывать деньги, чтобы семья жила хорошо», — пояснил он.

По словам представителя Кремля, у него также есть стандартный набор ценностей, который присутствует в любой религии.

Ранее Песков заявил, что традиционные ценности являются для России буквально вопросом жизни и смерти. Он подчеркнул, что нужно заниматься в хорошем смысле пропагандой семьи, рождения детей и многодетных семей. Также он отметил, что эти вещи должны становиться модными.

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      Никита Абрамов
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