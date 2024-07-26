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10:53, 26 июля 2024Россия

Песков порассуждал о лицах героизма в России

Песков заявил, что неразумно пытаться составить общий портрет героев

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает неразумным составлять общей портрет героев, у которых, по его словам, множество лиц. Об этом представитель Кремля рассказал на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, видео с которой опубликовала Мастерская новых медиа в Telegram.

Песков подчеркнул, что России нужны герои в полном смысле этого слова. Как отметил пресс-секретарь главы государства, героем может стать и участник специальной военной операции (СВО), и нашедший лекарство от рака «очкарик-ботаник», и написавший философский труд «седовласый 90-летний старик». «И героем этим может быть какой-нибудь безногий парень, который потерял ногу на войне и который, несмотря на это, продолжает помогать людям на протезе. И они все могут и должны выглядеть по-разному», — порассуждал представитель Кремля.

Он добавил, что герои могут выглядеть по-разному, и привел в пример многодетных матерей, каждая из которых, по его словам, является героиней.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в будущем страну можно доверить таким людям, как нынешние герои СВО. По его словам, они должны выйти на ведущие позиции в системе образования, общественных объединениях, госкомпаниях, бизнесе, а также в государственном и муниципальном управлении.

ЖЗЛ
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