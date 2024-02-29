Путин назвал преемников будущей России

Путин: Россию в будущем можно передать таким людям, как герои СВО

Россию в будущем можно передать и доверить таким людям, как нынешние герои специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

«Они и должны выходить на ведущую позицию и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия», — пояснил он.

Глава государства отметил, что в переломные моменты истории именно такие люди появляются на переднем плане и берут на себя ответственность. По его мнению, им можно в будущем доверить Россию.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в нужное время сможет высказать свои предпочтения о том, каким будет его преемник. Вместе с тем он отметил, что выбор лидера все равно будет за гражданами страны.