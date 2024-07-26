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12:00, 26 июля 2024Россия

В России прокомментировали сообщения о подготовке страны к нападению на НАТО

Карасин: тема подготовки РФ к большой войне не сходит со страниц западной прессы
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Тема так называемой подготовки России к большой войне не сходит со страниц западной прессы, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал сообщения НАТО о подготовке якобы «полномасштабного нападения» Москвы на Североатлантический альянс.

«Не в первый раз западные центры принятия решений пытаются обвинить Россию во всех смертных грехах. Тема так называемой подготовки России к большой войне против Европы, против Запада не сходит со страниц западной прессы, не уходит из блогосферы», — отметил Карасин.

По словам сенатора, такой политикой руководящие круги Запада пытаются удержать антироссийские настроения в общественном мнении собственных стран.

Мы живем в эпоху, когда сфера пропаганды жесткая, наглая. Она пытается завладеть умами людей. Этого допустить нельзя. Я думаю, что информационная политика нашего государства абсолютно правильно выдержана и уже дает свои позитивные плоды

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«По-моему, ничего больше за этим не стоит. Тем самым они как бы оправдывают растущие финансовые, технологические расходы на помощь киевскому режиму [президента Украины Владимира] Зеленского. Поэтому надо пропускать это через определенный анализ, но уделять большее внимание фактической стороне дела и тому, что нужно делать Российской Федерации для укрепления своего государства, укрепления своих позиций», — заключил он.

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