На Западе увидели признаки подготовки России к нападению на НАТО. Альянс начал разрабатывать секретные оборонные планы

Reuters: НАТО увидела более 10 признаков подготовки России к нападению

Специалисты по планированию НАТО увидели более десятка признаков, по которым можно определить стадии подготовки якобы «полномасштабного нападения России» на Североатлантический альянс. Об этом рассказал источник Reuters.

Специалисты четко обозначили более десятка признаков для предупреждения того, что может быть прелюдией к полномасштабному российскому вторжению Reuters

При этом что имеется в виду под этими признаками, собеседник не уточнил. В то же время он призвал страны Европы «быть готовыми к сдерживанию» и привести в движение войска к потенциальной линии фронта в ответ на якобы передвижение российских сил, а также сразу вступить в бой в случае перехода потенциальной напряженности в открытый конфликт.

НАТО разрабатывает секретные планы по обороне

Как стало известно, НАТО разрабатывает секретные планы по решению неотложных проблем в обороне альянса.

По словам 12 военных и гражданских представителей альянса, соответствующая работа ведется по шести направлениям. Речь идет о дефиците средств противовоздушной обороны (ПВО) и ракет большой дальности, численности войск, боеприпасов, трудностях с логистикой и отсутствия защищенной цифровой связи на поле боя.

НАТО продолжает считать Россию угрозой

По итогам прошедшего 9-11 июля саммита стран НАТО члены альянса уделили России отдельное внимание, так как по-прежнему видят в ней угрозу.

При этом в альянсе заявили об отсутствии стремления к конфронтации с Москвой, однако намерены сдерживать и противодействовать якобы «агрессивным действиям» Москвы.

Мы остаемся готовыми сохранять каналы связи с Москвой, чтобы минимизировать риски и избежать эскалации НАТО

Кроме того, блок призвал мировое сообщество не оказывать никакой поддержки России. В итоговом заявлении говорится, что альянс осуждает каждое государство, которое поддерживает Москву. Страны НАТО также условились разработать рекомендации по стратегическим подходам к отношениям с Россией к следующему саммиту альянса, который пройдет в Гааге в 2025 году.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоговую декларацию НАТО, заявил, что альянс преследует цель подавления и нанесения стратегического поражения России, что потребует от Москвы «продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер для контрсдерживания НАТО».

В свою очередь, заместитель главы МИД России Сергей Рябков предрек странам НАТО наказание за упорное следование заблуждениям.