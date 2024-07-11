НАТО разработает рекомендации по подходу к России

Страны НАТО планируют разработать рекомендации по стратегическому подходу к России к следующему саммиту альянса, который пройдет в Гааге в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоговую декларацию саммита НАТО в Вашингтоне.
При этом в документе подчеркивается, что страны альянса будут сдерживать и противодействовать якобы «агрессивным действиям» Москвы.
В итоговой декларации говорится, что НАТО по-прежнему видит в ней главную угрозу для стран альянса. При этом в альянсе заявили об отсутствии стремления к конфронтации с Россией.