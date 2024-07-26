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03:16, 26 июля 2024Интернет и СМИ

Обнаружена брешь в обороне НАТО

Reuters: в НАТО заявили о дефиците войск, ПВО, ракет и боеприпасов для обороны

Фото: Yves Herman / Reuters

У НАТО фиксируются проблемы, связанные с обороной, в шести областях, требующих незамедлительного внимания. Об этой бреши Reuters заявили 12 военных и гражданских представителей альянса.

В настоящее время разрабатываются планы (они засекречены) по решению этих неотложных проблем. «К ним относятся дефицит средств противовоздушной обороны и ракет большой дальности, численности войск, боеприпасов, трудности с логистикой и отсутствие защищенной цифровой связи на поле боя», — указывает издание.

О том, что ПВО Европы находится в плачевном состоянии, пишет и британский журнал The Economist. У большинства стран нет достаточного количества перехватчиков, чтобы предотвратить массированные атаки, но теперь члены альянса пересматривают подходы из-за украинского кризиса.

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      Александра Синицына
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