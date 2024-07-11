В МИД России предрекли НАТО наказание за заблуждения

Замглавы МИД Рябков: страны НАТО упорствуют в заблуждениях и будут наказаны

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков предрек странам НАТО наказание за упорное следование заблуждениям. Его слова приводит РИА Новости.

«Они упорствуют в своих заблуждениях. Ну, будут наказаны, соответственно. Я думаю, что суд истории продемонстрирует обреченность и полный провал этой политики», — заявил Рябков, комментируя итоги саммита НАТО в Вашингтоне.

По словам замглавы МИД, заблуждение альянса заключается в том, что у него нет «никакой повестки дня, кроме проблематики, завязанной на его собственном доминировании или на претензии доминировать в мире».

Рябков отметил, что страны НАТО «должны хотя бы на опыте последних лет понять», что их попытки «диктовать всем вокруг, как жить» проваливаются. Он добавил, что многих международных кризисов удалось бы избежать, если бы НАТО не проявляло «маниакальную склонность к шантажу и давлению».

В ночь на 11 июля была обнародована декларация по итогам саммита НАТО. В ней говорится о «необратимом пути» Украины в альянс и сообщается о выделении Киеву 40 миллиардов евро в 2025 году.