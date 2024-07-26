Подросток попытался заработать на перевозе уклонистов через границу Украины

ГПСУ: подросток за плату повел 4 уклонистов в Тису для пересечения границы

Несовершеннолетний попытался заработать на незаконной переправе украинских уклонистов через Тису за границу. 14-летний подросток стал проводником четырех мужчин, заплативших за бегство из республики от четырех тысяч до шести тысяч долларов, сам он должен был получить вознаграждение в тысячу долларов, рассказали в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ) в Telegram.

Однако группу засекли курсанты-стажеры из пограничного отряда до совершения опасной переправы через реку и задержали беглецов вместе с подростком. По горячим следам сотрудники оперативных служб устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к организации этого «трансфера».

Ранее сообщалось, что украинские пограничники установили противопехотные мины на пограничном участке, чтобы прекратить поток желающих переплыть Тису и оказаться в сопредельной Румынии. Как минимум один из мужчин, прорвавшихся к реке, стал жертвой.