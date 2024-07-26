Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:31, 26 июля 2024Бывший СССР

Подросток попытался заработать на перевозе уклонистов через границу Украины

ГПСУ: подросток за плату повел 4 уклонистов в Тису для пересечения границы

Фото: Baz Ratner / Reuters

Несовершеннолетний попытался заработать на незаконной переправе украинских уклонистов через Тису за границу. 14-летний подросток стал проводником четырех мужчин, заплативших за бегство из республики от четырех тысяч до шести тысяч долларов, сам он должен был получить вознаграждение в тысячу долларов, рассказали в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ) в Telegram.

Однако группу засекли курсанты-стажеры из пограничного отряда до совершения опасной переправы через реку и задержали беглецов вместе с подростком. По горячим следам сотрудники оперативных служб устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к организации этого «трансфера».

Ранее сообщалось, что украинские пограничники установили противопехотные мины на пограничном участке, чтобы прекратить поток желающих переплыть Тису и оказаться в сопредельной Румынии. Как минимум один из мужчин, прорвавшихся к реке, стал жертвой.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Обещали украинское гражданство и 20 тысяч долларов». Что рассказал обвиняемый в подрыве авто офицера Генштаба ВС РФ?

      Сестра невесты оценила ее выбор свадебного платья словом «помогите»

      Украина отказалась от участия в заседании Совета безопасности ООН

      Россия поможет Киргизии решить проблемы экологии

      Стало известно о продвижении российских войск на покровском направлении

      Харрис разочаровала премьера Израиля

      «Евпатия Коловрата» приняли в состав ВМФ

      Названа одна из главных причин сокращения жизни россиян

      Жителей одного города предупредили о вторжении ядовитых хищных червей

      Стала известна личность матери детей Павла Дурова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше