Помпео: Трамп может снять все санкции с России после вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты США, бывший американский лидер Дональд Трамп в случае переизбрания может полностью снять санкции с России после вступления Украины в НАТО и Европейский союз (ЕС). Об этом в своей статье для The Wall Street Journal написал бывший госсекретарь США Майк Помпео.

«Они [санкции] будут полностью сняты, как только Украина вступит и в НАТО, и в ЕС», — утверждается в публикации.

Помпео также перечислил возможные условия для пошагового снятия санкционных ограничений. По его словам, план Трампа предполагает демилитаризацию Крыма, восстановление Украины «за счет репараций из замороженных резервов Центрального банка России, а не за счет долларов американских налогоплательщиков». Помпео заявил, что если Россия «выполнит эти условия, Запад постепенно снимет санкции».

По данным бывшего госсекретаря, в рамках возможного плана Трампа Запад не признает новые российские территории. Кроме того, НАТО может создать фонд в размере 100 миллиардов долларов для вооружения Украины, чтобы «Россия никогда больше не нападала». Помпео отметил, что ЕС также должен будет принять Киев и помочь ему модернизировать экономику.

В своей статье бывший госсекретарь также раскрыл возможный план Трампа по урегулированию конфликта, согласно которому против России могут быть введены «реальные санкции».