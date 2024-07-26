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10:50, 26 июля 2024Мир

Помпео допустил введение Трампом «реальных санкций» против России

Помпео: план Трампа может предполагать введение «реальных санкций» против России
СюжетСанкции против России:
Майк Помпео

Майк Помпео. Фото: Brian Snyder / Reuters

Мирный план кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа может предполагать введение «реальных санкций» против России. Об этом в своей статье для The Wall Street Journal написал бывший госсекретарь США Майк Помпео.

«Санкции администрации Байдена хорошо звучат на бумаге, но являются пустыми», — подчеркнул Помпео.

В качестве примера бывший госсекретарь отметил, что в рамках действующих ограничений российские банки освобождаются от американских санкций, если их операции связаны с электроэнергией. Она, по словам Помпео, является «важнейшим источником доходов для военной машины Кремля». Он заявил, что в случае своего переизбрания Трамп может «ввести реальные санкции против России».

В своей статье Помпео также допустил предоставление Трампом ленд-лиза Украине ради поражения России в вооруженном конфликте.

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      Елизавета Мытарева
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