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10:04, 26 июля 2024Мир

Помпео допустил предоставление Трампом ленд-лиза Украине ради поражения России

WSJ: Помпео допустил предоставление Трампом ленд-лиза Украине ради поражения РФ
Майк Помпео

Майк Помпео. Фото: Mike Segar / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может предоставить Украине оружие по программе ленд-лиза, чтобы нанести военное поражение России. Об этом в своей колонке для газеты The Wall Street Journal написал бывший американский госсекретарь Майк Помпео.

«Вместо того, чтобы обременять налогоплательщиков США новыми счетами, позвольте Украине занять столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над России», — допустил отставной дипломат, сравнив такой сценарий с поставками оружия союзникам США во Второй мировой войне до момента вступления Вашингтона в конфликт.

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Помпео указал, что в качестве еще одного рычага давления на Россию Трамп мог бы снять все наложенные на Украину ограничения на использование американского оружия, а также ввести «реальные санкции» против Москвы, которые «хороши не только на бумаге».

Ранее Республиканская партия внесла в Конгресс США законопроект о продлении ленд-лиза для Украины, в рамках которого американский лидер Джо Байден смог бы передавать Киеву оружие без дополнительных юридических процедур.

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      Глеб Бажуткин
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