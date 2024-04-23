В США призвали продлить программу ленд-лиза для Украины

В Конгрессе США призвали продлить программу ленд-лиза для Украины

В Конгрессе США призвали продлить действие закона о ленд-лизе для Украины, в рамках которого президент США Джо Байден мог передавать Украине и другим странам оружие без необходимых юридических и коммерческих процедур. «Лента.ру» изучила информацию о соответствующем законопроекте, внесенном в Конгресс сенатором от Республиканской партии Джоном Корнином.

Как уточняется на сайте Конгресса, проект был представлен 18 апреля и передан на рассмотрение комитета по международным отношениям Сената США. Соавторами проекта выступили коллега Корнина по партии Тим Скотт, а также сенаторы-демократы Крис Кунс и Джинн Шейхин.

«Арсенал Украины сокращается с каждым днем, и ей нужна дополнительная помощь со стороны США и наших союзников по НАТО, чтобы добиться успеха. (...) Этот закон обеспечит готовность США ответить на вызов финансово ответственным образом, и я призываю своих коллег принять его как можно скорее, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет», — приводятся слова Корнина относительно программы в рамках пресс-релиза на персональном сайте сенатора.

В публикации также отмечается, что закон о ленд-лизе для Украины был первоначально подписан 9 мая 2022 года и истек 30 сентября 2023 года. Так, предлагается, в частности, разрешить расширенные полномочия по ленд-лизу до 2026 финансового года и обеспечить упрощенную передачу оборонных товаров ряду стран в обход необходимого в таком случае объявления чрезвычайного положения. Более того, согласно тексту пресс-релиза, авторы призывают отменить пятилетний лимит на предоставление во временное пользование или аренду оборонных товаров союзникам.

«В рамках своих полномочий, предусмотренных Законом о контроле над экспортом вооружений и Законом об иностранной помощи, президент в настоящее время может одалживать и сдавать в аренду оборонные изделия партнерам и союзникам США, если это отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Однако бюрократические барьеры и другие ограничения делают эти органы власти непрактичными в условиях нынешнего кризиса, с которым сталкивается Украина», — говорится в распространенном тексте.

2 октября, комментируя окончание срока действия закона о ленд-лизе для Украины, украинское издание «Страна.ua» писало, что предусмотренный проектом механизм ни разу не был задействован. Как отмечало издание, закон не работал, поскольку Вашингтон и так давал Киеву оружие без всякой оплаты и условий. «Это чисто экономически было выгоднее для Киева, чем ленд-лиз», — отмечалось в публикации.