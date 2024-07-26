Последствия прорыва дамбы в российском регионе попали на видео

Под Челябинском показали последствия прорыва дамбы на Киалимском водохранилище

После прорыва дамбы под Челябинском подтопило несколько населенных пунктов. Последствия инцидента попали на видео, которое публикует Telegram-канал Mash.

На снятых очевидцами кадрах видно, как после разрушения плотины на Киалимском водохранилище вода достигла домов россиян. По данным Telegram-канала Baza, некоторым людям пришлось забраться на крыши построек, чтобы спастись от паводка.

В МЧС уточнили, что произошел смыв плотины длиной 100 метров. В зоне подтопления находятся около 200 человек. Жителей пяти поселков — Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево и Сактаево — готовят к эвакуации. В Карабашском городском округе допускают отключение водоснабжения.

Власти региона уточнили, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС и коммунальных служб. Специалисты пытаются ликвидировать последствия разрушения дамбы.