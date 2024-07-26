Последствия прорыва дамбы в российском регионе попали на видео

После прорыва дамбы под Челябинском подтопило несколько населенных пунктов. Последствия инцидента попали на видео, которое публикует Telegram-канал Mash.
На снятых очевидцами кадрах видно, как после разрушения плотины на Киалимском водохранилище вода достигла домов россиян. По данным Telegram-канала Baza, некоторым людям пришлось забраться на крыши построек, чтобы спастись от паводка.
В МЧС уточнили, что произошел смыв плотины длиной 100 метров. В зоне подтопления находятся около 200 человек. Жителей пяти поселков — Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево и Сактаево — готовят к эвакуации. В Карабашском городском округе допускают отключение водоснабжения.
Власти региона уточнили, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС и коммунальных служб. Специалисты пытаются ликвидировать последствия разрушения дамбы.