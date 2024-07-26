Дамбу прорвало в российском регионе

В Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище

В Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. Жителей ближайших поселков предупредили об эвакуации, сообщает Ura.ru.

«Жителям поселков Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево рекомендовано быть готовыми к эвакуации. Собрать вещи первой необходимости и документы», — заявили в администрации российского региона.

На месте разрушения плотины работают сотрудники МЧС и коммунальные службы. Специалисты пытаются ликвидировать последствия аварии. Власти Челябинской области предупредили жителей о возможных отключениях водоснабжения и призвали запастись водой.

15 июля дамбу прорвало на реке Кана в Башкирии. Плотину размыло в селе Кананикольское. В результате оказались повреждены несущие стойки моста через реку, уточнил представитель администрации российского региона. О пострадавших информации не поступало.